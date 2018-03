Pérola Negra encerra desfile cheio de incidentes A escola Pérola Negra encerrou o seu desfile a um minuto do prazo máximo do regulamento para não perder pontos por atraso. Para isso, contudo, seus integrantes precisaram apressar o passo na avenida. A bateria mesmo chegou na dispersão quando o relógio marcada 59 minutos. Este foi o resultado da soma de problemas que a escola enfrentou nesta segunda noite de desfiles em São Paulo. A entrada começou quando o relógio já marcada 5 minutos. E no momento em que a Comissão de Frente pisava no Sambódromo do Anhembi, uma confusão entre diretores da escola e jornalistas gerou um tumulto. No encerramento do desfile os diretores não quiseram falar sobre o assunto e a madrinha da bateria, Adriana Alves, lamentou o episódio. "Todo mundo estava muito nervoso". Mal esta confusão tinha sido resolvida, o segundo carro da escola quebrou e apenas parte dele completou o desfile. A escola ainda teria problema com a direção de seu último carro, embora ele tenha conseguido completar todo o trajeto. O presidente Edilson Casal admitiu que esse tipo de incidente sempre prejudica, mas ele acredita que o desempenho da escola na avenida deve superar isso. Na avaliação de Edilson Casal, a Pérola Negra fez "um grande desfile". Mesma opinião teve o carnavalesco Delmo de Moraes, que afirmou que a escola foi muito bem e se disse "feliz" com o desfile. O público, contudo, não demonstrou a mesma empolgação. História A Pérola Negra, fundada em 1973 na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista, teve como mote a comemoração do 55º aniversário de emancipação da cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, e apresentou a história da localidade em seu desfile. Jaguariúna é apelidada de ?Estrela da Mogiana?, desde a época em que a região era habitada somente por índios, passando pela conquista pelos bandeirantes, o cultivo da cana-de-açúcar, sua substituição pelo café e a chegada dos imigrantes e da estrada de ferro.