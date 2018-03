Pérola Negra tem problema com carro alegórico A Pérola Negra, que entrou há pouco na avenida, teve problema com o carro alegórico Maria Fumaça. Segundo um dos integrantes do apoio da escola, a parte da frente do trem não teve força para puxar o restante do carro. A locomotiva foi retirada e apenas o restante do carro alegórico é que foi para a avenida. A Pérola Negra este ano pega carona na comemoração do 55º aniversário de emancipação da cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, e apresenta a história da localidade, com o samba-enredo "A Onça Vai Beber Água - Jaguariúna, Desenvolvimento e Qualidade de Vida nos Trilhos do Tempo".