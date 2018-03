Peru confirma caso de gripe suína em mulher vinda do México

Segundo o ministro, a passageira esteve dias antes no México.

A mulher de 27 anos foi desembarcada em Lima na terça-feira de um voo da Copa Airlines, que saiu do Panamá com destino direto a Buenos Aires, logo depois que a tripulação da aeronave detectou que ela tinha febre alta e estava espirrando.

Ugarte também anunciou que o Peru decidiu suspender os voos provenientes do México, como forma de conter a entrada da gripe suína no país. Com o anúncio, o país se junta a Cuba, Argentina e Equador, que já haviam suspendido temporariamente os voos provenientes e destinados ao México.

(Reportagem de Marco Aquino)