Peru pede sanção contra Telefónica,Nextel por falhas após tremor O governo peruano culpou a empresa espanhola Telefónica Móviles e a norte-americana Nextel pelo colapso nas comunicação do país após o forte terremoto de agosto, e pediu ao órgão regulador que aplique punições às empresas. O ministério de Transportes e Comunicações informou na terça-feira em seu site oficial que as duas companhias não cumpriram com a qualidade requerida para atender a grande quantidade de chamadas, após o forte abalo de 15 de agosto. "Na realidade, a qualidade do serviço móvel das empresas Telefónica Móviles e Nextel do Peru já se encontrava abaixo dos parâmetros permitidos antes do terremoto de agosto passado", disse a ministra de Transportes e Comunicações, Verónica Zavala. A ministra acrescentou que o Órgão Supervisor do Investimento Privado em Telecomunicações (Osiptel, na sigla em espanhol) será responsável pela auditoria para que sejam aplicadas as sanções cabíveis. O governo peruano anunciou em agosto que investigaria o colapso das comunicações no país após o terremoto, que resultou na morte de mais de 500 pessoas e na destruição de milhares de casas. A Telefónica Móviles, que domina o mercado de telefonia celular no Peru, pertence ao grupo espanhol Telefónica, enquanto a norte-americana NII Holdings opera a marca Nextel.