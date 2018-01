Pescada cambucu ao salmoriglio

Anna Angotti & Demian Takahashi: A apresentação lembrava a imagem clássica dos Músicos de Bremen: no prato fundo, junto de um molho acidinho, repousava uma fatia de pão. Em cima do pão havia aspargos ao dente. Montada neles uma posta bem alta de pescada. E, sobre sua pele muito crocante, equilibrava-se um simpático vôngole aberto. Tudo rodeado por mais algumas conchinhas. "Nossa, parece uma escultura!", falamos juntos. Era nossa função, porém, por abaixo com o garfo e os dentes aquele conto de fadas. O peixe se desmanchou em lasconas branquinhas e brilhantes no molho com orégano muito fresco. Os vôngoles explodiam em sabor de maresia. Para arrematar, o amidozinho delícia do pão... Estava claro, desde o começo, que essa história teria um final feliz. Blog Alho, Passas e Maçãs: Um bom pedaço do peixe, no ponto certo, sobre uma cama de aspargos e crostini, num molho gostoso, em que o limão prevalece. A combinação era boa e agradável, mas o crostini já chegou à mesa amolecido pelo molho - ou seja, tecnicamente deixou de ser crostini. Exercia papel interessante, no entanto, ao absorver e concentrar o molho, intensificando o sabor do limão. No conjunto, um bom prato que não chegou a merecer o voto, mas satisfez. O entorno atrapalhou. O serviço, exagerado nos cuidados com a mesa, cometeu pelo menos dois erros bastante graves, que turbinaram a conta em quase 50%. Reclamamos e, após idas, voltas e mais de 40 minutos de espera), os problemas continuaram sem solução e ainda apareceu outro: as "regras da casa" não permitiam que o serviço (devidamente pago) fosse incluído na nota fiscal. Saí decepcionado e cansado. Dias depois, recebi telefonema do restaurante, com pedido de desculpas e promessa de estorno da cobrança no cartão. Agradeci a gentileza. Mas a confiança na casa já tinha ido embora e o jantar já tinha azedado fazia tempo. Braulio Pasmanik: O prato destaca-se tanto pelo preparo como pelo sabor. Com o ponto de cozimento perfeito, a carne do peixe engrandece com a escolta dos pequenos vongoles que acrescentam o sabor do mar. Uma tela de aspargos sobre um crostini de ciabatta que absorve o caldo dos vongoles, mostra criatividade e acerto na escolha do acompanhamento. Jacques Trefois: O chef do restaurante do hotel Emiliano, além de ser esforçado e talentoso, preparou uma ótima pescada de cozimento absolutamente perfeito. Prato do qual o excelente sabor fica realçado pelos fresquíssimos vôngoles. Ótimo prato. Parabéns. Janaina Fidalgo: A esperteza de não querer inventar a roda nem ocultar sabores. O controle do cozimento mantém a textura delicada do peixe e dos aspargos. Ah, e um providencial "pãozinho-esponja" suga, antes de você, todo o caldo com limão siciliano. Vingue-se e devore-o. Luiz Américo Camargo: Há toda uma dignidade, digamos, em torno deste prato. Começa na escolha do peixe; segue pelo ponto de cocção, úmido por dentro; avança no equilíbrio entre os sabores, no dueto com o vôngole. Um peixe tratado com o respeito que se deve, valorizando o produto. E com a simplicidade que tantas vezes faz falta - ainda que, baratinho, ele não seja. Luiz Horta: Alta voltagem píscea, muito bom, os aspargos e o leito de brioche (era um brioche?) agregam os caldinhos do peixe e das conchinhas em ponto e frescor impecáveis. Só o aroma já cativou a mesa. Neide Rigo: A pescada cambucu com vôngole estava incrível, com sabor de maresia suave, tempero delicioso. Uma perfeição não fosse o aspargo um pouco duro demais no corte. E também não senti um grande acréscimo os vôngoles no molho. Mas é um prato que repetiria. Patrícia Ferraz: A delicadeza do sabor do peixe foi prejudicada pela intensidade do sabor do vôngole, uma pena porque a textura estava impecável. Roberto Smeraldi: Excepcionais qualidade e frescor do peixe, de tamanho descomunal num mercado dominado por peixes pequenos. O toque do extravirgem de primeira faz a diferença num salmoriglio sem alho, só com azeite, limão e orégano. Merece o prêmio pela priorização da qualidade dos ingredientes. Silvio Giannini: Delicadeza e integridade de um conjunto impecável. A pescada, previamente selada em frigideira por ínfimos instantes, vai para um estágio no forno para, pouco depois, chegar à mesa úmida, suculenta, e com a pele crocante. Os delicados e saborosos vôngoles, cozidos em vinho branco, caldo do próprio peixe e azeite, circundam a posta erguida às alturas, merecidamente, quase em louvor, graças a presença subterrânea de um deck de aspargos e, sob ele, uma fatia de crostini. Isto não é um prato, é um projeto arquitetônico. A presença do limão ao molho dá a nota de acidez necessária e folhas de óregano fresco, por último, chegaram a confundir meus sentidos. Um dos melhores, senão o melhor, peixe em oferta nesta cidade.