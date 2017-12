Pescador morre atacado por abelhas em Riversul O pescador Antonio José da Rocha, de 69 anos, morreu após ter sido atacado por um enxame de abelhas, domingo, 16, em Riversul, no sudoeste paulista. De acordo com a Polícia Civil, a vítima recebeu mais de duas mil ferroadas e não resistiu ao veneno dos insetos. Ele havia entrado numa área de mato e escavava a terra em busca de minhocas que seriam usadas como isca numa pescaria. O enxame de abelhas africanizadas estava instalado sob uma pedra e milhares delas o atacaram. Rocha ainda correu cerca de 50 metros e caiu ao chão, mas o ataque continuou. Pessoas que ouviram gritos o socorreram, mas ele já estava morto. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itapeva. O sepultamento ocorreu na manhã desta segunda-feira, 17, no cemitério municipal de Riversul.