Pescaria de forno e fogão

AO PONTO Cozimento uniforme A panela Bouillabaisse (R$ 763), da francesa Staub, é feita de ferro fundido, tem fundo de cerâmica e acabamento esmaltado. Por isso, retem o calor por mais tempo e proporciona o cozimento uniforme dos alimentos. Fácil de usar e prática na hora de limpar, a panela também pode ir direto à mesa. À venda na Zwilling (tel. 3087-3737). ASSADO Sem perder o sabor A panela para peixe da americana Progressive pode ser levada ao forno ou fogão. Feita de aço inox, possui uma grelha que mantém o peixe suspenso, evitando o contato direto com o fundo da panela. Com 53 cm de comprimento, ela custa R$ 239,90, na Casamarela (tel. 2081-4141). ISCAS Com ou sem maionese O porta-patê de cerâmica com espátula, da Hudson, é um bom recipiente não apenas para o patê de atum ou para a maionese de lagosta. Ele também serve para colocar lascas de anchova ou sardinha. Na Raul’s (tel. 3814-8532), o conjunto custa R$ 42,90. NA BRASA Basta temperar Grelha oval antiaderente, com cabo de madeira que facilita o manuseio. Ela pode ser aberta por inteiro. Uma trava garante que o alimento fique preso. Na Suxxar (tel. 3842-3200), ela custa R$ 27,90. TOQUE FINAL Em gotas O limão está para o peixe como o queijo para goiabada. Formam uma dupla deliciosa. E este divertido espremedor (R$ 29) ajuda a dar um toque especial ao peixe pronto. Na Oren (tel. 3062-8669). AFIADO E preciso Descascador de camarão da Mevolution (tel. 3062-7332), por R$ 23,50. E faca Samurai Slicer, da Brinox, ideal para cortar fatias de sushi e sashimi, à venda na Biagallo (tel. 3673-3248), por R$ 16. FRITURA Sequinha A frigideira antiaderente da KitchenAid (tel. 3081-6105) é feita com uma grossa camada de alumínio e revestida com cerâmica. Os cabos de inox têm proteção de silicone (R$ 449). PODE VIRAR Sem quebrar A espátula em inox, da Nirosta, é ideal para virar o peixe com cuidado, sem desmanchá-lo. No Espaço Santa Helena (tel. 3087-5800), ela custa R$ 36,90.