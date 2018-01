Pesquisa aponta forte crescimento em download de vídeos Os gastos anuais com filmes e séries de televisão baixados pela internet chegarão a US$ 4 bilhões em 2011, frente aos US$ 111 milhões no ano passado, de acordo com estudo divulgado nesta quarta-feira, 21, pela Adams Media Research. "A internet vai revolucionar a distribuição de vídeos", afirmou o presidente da empresa de pesquisas, Tom Adams. O crescimento vai ser alimentado pelo surgimento de equipamentos como a Apple TV, um decodificador de US$ 299 que converte vídeos baixados da web em sinais que são exibidos em TVs de alta definição. A Apple já está vendendo esse produto no site e vai iniciar as entregas no final do mês. A Adams Media Research aposta que os downloads vão crescer gradualmente à medida que os novos equipamentos obtiverem mais aceitação no mercado. A evolução desse mercado prevista pela pesquisa é de alcançar US$ 472 milhões em 2007, US$ 1,2 bilhão em 2008, US$ 2 bilhões em 2009, US$ 3,1 bilhões em 2010 e US$ 4,1 bilhões em 2011. Nesse período, a propaganda em sistemas de transmissão de vídeos para PCs e TVs deve chegar a US$ 1,7 bilhão.