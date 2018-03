Pesquisa aponta que 12% da população é fumante

A população masculina apresenta maior porcentual de tabagismo: 12%. Atualmente, 9% das mulheres dizem fumar. Porto Alegre é a capital que concentra maior índice de fumantes: 18%. O trabalho indica ainda que a dependência do cigarro é mais frequente entre as pessoas com menos escolaridade. Na faixa de até oito anos de estudo, 16% são fumantes, quase o dobro da frequência observada entre as pessoas com mais de 12 anos de escolaridade: 9%.