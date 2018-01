Pesquisa aponta queda no download de conteúdos ilegais O download de arquivos ilegais, incluindo aí músicas, vídeos e programas está diminuindo. A conclusão é de uma pesquisa da Harris Interactive, feita por encomenda da BSA - Business Software Alliance (entidade que representa a indústria de software). Segundo o levantamento, o percentual de jovens internautas que baixam conteúdos ilegais pela internet caiu 17% nos últimos dois anos. Em uma versão anterior da pesquisa, de 2004, 60% dos participantes entre 8 e 18 anos admitiram baixar cópias piratas de programas, músicas ou games. Neste ano, a cifra caiu para 43%. Perguntados sobre o que mais preocupava estes usuários (respostas múltiplas), o risco de baixar vírus e spywares tiveram destaque, com 63% e 52%, respectivamente. Problemas com direitos de propriedade ficaram em terceiro lugar, com 49% das respostas.