Pesquisa aponta vantagem de Tabaré Vázquez em eleição presidencial no Uruguai O candidato de esquerda à Presidência do Uruguai, Tabaré Vázquez, manteve uma vantagem de 15 pontos percentuais sobre o conservador Luis Lacalle Pou a poucas semanas do segundo turno das eleições presidenciais de 30 de novembro, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira.