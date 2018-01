Pesquisa aponta vício em celulares entre australianos Eles podem ficar sem comida ou com o guarda-roupa vazio, mas não sem celular, descobriu uma pesquisadora australiana , que constatou que alguns de seus conterrâneos são viciados no aparelho. A pesquisa ouviu 2.500 usuários de celulares e foi realizada pela especialista em comportamento do consumidor da Universidade de Tecnologia de Queensland, Diana James. A pesquisadora, que se descreve como uma ex-viciada, afirmou que os usuários de celular julgam a si mesmos e os outros pelo tipo de aparelho que usam. Alguns dos entrevistados informaram que estavam ficando com a despensa e o guarda-roupa vazios e sem livros didáticos da universidade para poderem pagar as contas de celular. "Eu tive de parar de usá-lo completamente antes de voltar a utilizá-lo com responsabilidade", afirmou ela.