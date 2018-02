Pesquisa CNT/MDA mostra empate técnico entre Aécio e Dilma; tucano com vantagem numérica Pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado ainda aponta um empate técnico entre os candidatos à Presidência Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT), mas traz uma inversão no placar, com o tucano em vantagem numérica sobre a presidente.