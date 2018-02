Pesquisa CNT/MDA mostra empate técnico entre Dilma e Aécio; petista tem vantagem numérica

Segundo o levantamento, Dilma tem 45,5 por cento das intenções de votos, enquanto o Aécio aparece com 44,5 por cento na pergunta em que os dois nomes são apresentados aos entrevistados.

A pesquisa aponta que Dilma tem 50,5 por cento dos votos válidos (que excluem brancos, nulos e indecisos), contra 49,5 por cento de Aécio. A margem de erro da pesquisa, realizada nos dias 18 e 19 de outubro, é de 2,2 pontos percentuais.

A sondagem indica ainda altos índices de rejeição aos dois candidatos. Dos entrevistados, 41,0 por cento declararam que não votariam em Aécio "de jeito nenhum", enquanto 40,7 por cento não votariam em Dilma.

Para 46,7 por cento dos entrevistados, Aécio sairá vencedor das urnas, enquanto para 42,5 por cento Dilma será reeleita.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde o primeiro turno das eleições, realizado dia 5 de outubro, Dilma e Aécio permaneciam estáveis nas pesquisas dos institutos Datafolha e Ibope, os mais reconhecidos.

Na semana passada, Aécio tinha vantagem numérica com 45 por cento dos votos, enquanto Dilma aparecia com 43 por cento. As pesquisas Datafolha e Ibope, divulgadas no dia 15, também mostraram empate técnico, uma vez que a margem de erro das duas é de 2 pontos percentuais.

No primeiro turno, Dilma teve 41,6 por cento dos votos válidos e Aécio somou 33,6 por cento.

A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios de cinco regiões de país nos dias 18 e 19 de outubro.

(Por Maria Carolina Marcello)