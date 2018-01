Pesquisa comprova maior volume de dados trasmitidos pelo celular A The Future Laboratory realizou uma pesquisa para a Nokia, fabricante de celulares, e constatou que as pessoas atualizam seus blogs via celular. A empresa ouviu 17 países, incluindo o Brasil e concluiu que com a evolução da banda larga sem fio, os celulares cada vez mais são utilizados para transmissão de textos, vídeos e fotos. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios deste sábado no Estado. Porém, a internet para o celular não é privilégio de todos, ainda há boa parte da população que não tem acesso. Mas o que vem sendo notícia é o desenvolvimento dessa tecnologia. A internet no celular está cada vez mais rápida e os conteúdos que podem ser trocados estão cada vez mais diversificados. O que o Link sugere é que você experiente a internet pelo celular antes de efetivamente adquiri-la, os benefícios e prejuízos podem estar lado a lado. Leia aqui a matéria a respeito. E leia mais no Link: Celular com banda larga chega em 2008 Google agora quer invadir seu celular TV brasileira chega à pequena tela do celular