Pesquisa confirma que adultos consomem videogames Mais de um em cada três adultos norte-americanos que navegam pela Internet, ou 37%, têm um videogame e 16% possuem um console portátil, afirma uma pesquisa da Nielsen//NetRatings, divulgada na terça-feira. A maior parte dos donos de consoles, 71%, é formada por pessoas casadas e uma parcela de 66% deles têm pelo menos uma criança em casa. "Conforme os videogames tornam-se cada vez mais sofisticados, famílias têm incorporado esses aparelhos como centros domésticos de mídia, conjugando televisão, gravador digital de vídeo, players de música digital e computador", disse Carolyn Creekmore, diretora sênior de análise de mídia, Nielsen//NetRatings. A Microsoft e a Sony estão posicionando seus consoles, Xbox 360 e PlayStation 3, respectivamente, como centros de entretenimento para jogos, música e fotos, em uma batalha pelo domínio do mercado mundial de videogames avaliado em 30 bilhões de dólares. A Sony em particular tem apostado pesado na tendência. A companhia incorporou no PS3 um drive de DVD de alta definição no formato Blu-ray e vende o aparelho por entre US$ 500 e US$ 600 nos Estados Unidos. A Nintendo compete com o Xbox 360 e o PS3, mas está vendendo uma máquina mais simples equipada com um controle sensível a movimentos que tem conquistado fãs de videogames e jogadores eventuais, ampliando o mercado. O console da Nintendo, Wii, é vendido por US$ 250 , metade do custo do modelo mais sofisticado do Xbox 360, e em janeiro viu sua máquina ser a mais vendida nos Estados Unidos. Analistas têm afirmado que jogadores adultos que cresceram usando produtos da Nintendo e são apelidados de "Nintendads" (algo como "papais Nintendo") vão mostrar os jogos da fabricante japonesa a seus filhos, no que será um importante mercado para a nova máquina da companhia.