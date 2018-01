Pesquisa diz que memória flash supera HDs em portáteis Embora os discos rígidos apresentem hoje uma ótima relação custo-benefício para o armazenamento de dados (são usados de celulares a computadores, passando por tocadores de música digital), a perspectiva é que eles serão substituídos nos notebooks por chips de memória. É o que afirma um novo estudo da empresa de pesquisas In-Stat, que projetou que a tecnologia de chips de memória no estado sólido (SSD: solid-state disk), a chamada memória flash, crescerá em capacidade e apresentará menores custos, de modo que até 2016, suplemente os HDs convencionais nos micros portáteis, respondendo por praticamente metade do mercado até 2013. Segundo a análise, embora os HDs convencionais apresentem uma grande capacidade, esta excede a necessidade da maioria dos usuários, o que justificaria a demanda por modelos com memória flash. Atualmente, estes chips de memória apresentam um custo por gigabyte armazenado bem maior do que o apresentado por um HD convencional. Além disso, o poder de armazenamento é menor (já existem notebooks à venda com estes componentes), com capacidades em torno de 32 GB, abaixo portanto, dos 40 GB que equipam modelos básicos de notebooks. Outras vantagens dos discos SSD incluem menor vulnerabilidade a trepidações e choques físicos. Embora existam avanços na prevenção a acidentes, uma queda pode ser fatal para o HD de um notebook convencional, o que beneficiaria os chips de memória.