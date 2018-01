Pesquisa diz que meninas blogam, meninos preferem YouTube

Uma pesquisa norte-americana concluiu que as meninas tem uma participação maior em blogs, enquanto os meninos preferem postar vídeos no YouTube. De acordo com o estudo realizado pelo Pew Internet & American Life Project, cerca de 35% das meninas preferem criar e editar blogs. Entre os meninos, apenas 20% deram preferência a essa atividade quando estão na internet. Ainda segundo a pesquisa, 54% das meninas postam fotos, enquanto somente 40% dos meninos fazem isso. No YouTube, porém, os meninos saem na frente: 19% deles postam vídeos no site. Já entre as meninas, esse índice fica em 10%. As pesquisas indicaram também o surgimento e fortalecimento de um subgrupo de adolescentes que já representa 30% da população jovem americana. Batizado como 'super comunicadores', este subgrupo de jovens é formado em sua maioria por meninas mais velhas. Esses adolescentes se caracterizam por usarem diversos meios de comunicação - como celulares, e-mails e mensagens SMS - para estar em contato com pessoas próximas. Os estudos constaram ainda que os jovens estão mais participativos na internet: 64% dos que têm entre 12 a 17 anos disseram criar algum tipo de conteúdo na internet e 75% deles declararam interagir com conteúdo postado, seja fotos, vídeos ou comentários em blogs. Outros dados da pesquisa apontam que os jovens também se preocupam em compartilhar o conteúdo que publicam na rede. Quase metade dos adolescentes pesquisados disseram que postam fotos em locais onde outros possam ver e 89% deles afirmaram que comentam sites de fotos com alguma freqüência.