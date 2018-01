Pesquisa indica ligação entre asma e obesidade

Pesquisadores britânicos acreditam ter descoberto por que os obesos têm mais chances de desenvolver asma do que pessoas de peso normal. Cientistas do King''s College London analisaram células presentes nos pulmões de pessoas com asma e descobriraram que, além de produzirem uma proteína que causa a doença respiratória, as células também fabricam uma proteína responsável pelo aumento do apetite. O líder da pesquisa, David Cousins, disse que agora a pesquisa vai continuar com o intuito de descobrir por que nem todo asmático é obeso. "Estas descobertas revelam a ligação entre asma e obesidade. Agora queremos investigar possíveis mudanças ou variações genéticas da proteína para entender por que nem todo asmático é obeso", disse Cousin. David Cousin ainda disse que espera um dia "poder bloquear as proteínas que causam a asma e aumentam a fome." Vários estudos americanos e europeus já haviam sugerido ligações entre obesidade e asma, especulando que os asmáticos têm mais tendência à obesidade porque normalmente evitam os exercícios físicos, levando uma vida mais sedentária. Outras pesquisas, no entanto, já observaram que, em vários casos, a obesidade se manifesta antes da asma. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.