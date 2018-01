Pesquisa indica preferência pelo Nintendo Wii O Nintendo Wii, apresentado ao público durante a feira de videogames E3, nos EUA, é o preferido entre 68,8% dos consumidores no Japão, segundo revelou uma pesquisa feita pela revista de jogos Famitsu. Segundo o levantamento, o novo console despertou mais interesse que o concorrente PlayStation 3. O preço mais acessível do aparelho, algo em torno de US$ 225, também contribuiu para colocá-lo na lista de compras futuras do consumidor: 85% dos pesquisados acredita que o concorrente PlayStation 3 custará muito caro (estimativas indicam preços entre US$ 499 e US$ 599, nos EUA). O novo console da Sony é o preferido para 21% dos consumidores. O Xbox 360, a nova versão do console da Microsoft (o único disponível comercialmente hoje em dia), só chama a atenção de 7% dos japoneses.