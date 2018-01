Pesquisa Interbrand tem Google como marca mais valorizada A última edição da pesquisa ´100 Best Global Brands´, feita pela Interbrand e pela Revista BusinessWeek, divulgada nesta semana, manteve alguns nomes tradicionais da área de tecnologia em posições de destaque no ranking das marcas globais mais valiosas, posicionando a Microsoft como uma marca que vale US$ 59,9 bilhões, e IBM com US$ 56,2 bilhões (atrás apenas da Coca-Cola, cujo valor é de US$ 67 bilhões). A marca que apresentou a maior valorização foi a do site de buscas Google, que ocupa o 24º lugar da lista e que está avaliada em US$ 12,37 bilhões. O valor da marca apresentou um crescimento de 46% de um ano para o outro, com o índice mais elevado na história do levantamento. Ainda há outros nomes da área de tecnologia e telecomunicações entre as dez marcas mais valiosas, com a gigante de processadores ocupando a quinta posição; e a fabricante finlandesa de celulares Nokia em sexto lugar.