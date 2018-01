Pesquisa mostra avanço dos podcasts nos EUA Cerca de 37% dos americanos já ouviram falar de podcast, segundo o Arbitron/Edison Media Research Internet and Multimedia 2006 survey. Em 2006, esse número era bem menor: 22%. No entanto, o número de pessoas que escutam podcast cresceu pouco no período, passando de 11% para 13%. O estudo traçou ainda o perfil dos ?consumidores de podcast?: 53% são homens e 21% têm entre 12 e 17 anos de idade. Além disso, é mais provável que um ouvinte de podcast bloqueie uma propaganda indesejada do que o público em geral. O nome podcast, dado a estes arquivos de áudio, surgiu a partir dos tocadores iPod, e designa os programas de áudio que podem ser ouvidos pela internet ou baixados para um tocador digital, trazendo comentários, notícias e músicas.