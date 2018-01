Pesquisa mostra crescimento em ciberataques nos EUA A CA, empresa de gestão de TI e segurança, anteriormente conhecida como Computer Associates, divulgou um levantamento realizado junto a empresa norte-americanas e que revelou um crescimento 17% em falhas registrados nos últimos três anos. A pesquisa considerou dados de 642 grandes empresas norte-americanas e mostrou que mais de 84% delas enfrentaram ao menos um incidente de segurança de dados nos últimos 12 meses e que o número de falhas continua a crescer. A pesquisa constatou ainda que o crescimento nas falhas levou a quedas na produtividade dos funcionários(54% dos casos), algum tipo de constrangimento público, perda de confiança e danos à reputação (25%) e perda de receita, clientes ou outros ativos (20%). Das empresas que enfrentaram problemas de segurança, 38% detectaram que a origem dos incidentes foi interna. Os resultados do estudo mostram também que a segurança não recebe a devida atenção em todos os níveis da empresa, principalmente no mercado financeiro. Cerca de 40% dos entrevistados afirmaram que suas empresas não adotam uma política adequada de gerenciamento de riscos à segurança dos ambientes de T.I. e 37% acreditam que as verbas dedicadas à segurança não são suficientes. Apenas 1% dos entrevistados acreditam que a verba dedicada a essa área é muito alta. A pesquisa identificou, ainda, que as empresas estão adotando tecnologia de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) para melhorar a segurança, viabilizar a conformidade com as regulamentações e reduzir custos. Mais de 75% das empresas pesquisadas implementaram algum tipo de IAM e continuam a investir nessa tecnologia, enquanto 18% pretendem começar a implementar ou expandir suas soluções IAM nos próximos 12 a 18 meses. A pesquisa feita junto a grandes empresas da América do Norte com receita média anual de US$1,4 bilhão e verba anual de T.I na casa de US$22 milhões, nos setores de indústria, governo, serviços financeiros, varejo, comunicação, saúde, farmacêutico, gás e petróleo, foi realizada pelo The Strategic Counsel de janeiro a maio de 2006. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 a 3,8 para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.