Pesquisa mostra quando brasileiros desligam seus celulares Pesquisa realizada pelo IBOPE Solution, divisão que faz pesquisas por encomenda, revela que existe uma maioria educada entre os usuários de celular do País: entre os mais de 1 mil entrevistados da Primeira Pesquisa Revista Connect - IBOPE, 61% desligam seus celulares no teatro, 64% no cinema, 60% na igreja/templo e 58% em reuniões de trabalho. Nas salas de aula, esses índices caem para 46%. Na balada, os celulares permanecem ligados para, pelo menos, 67% dos pesquisados. Em casa, 65% das pessoas abordadas vão dormir com seus celulares funcionando normalmente e 85% dos entrevistados tomam banho com seus aparelhos ligados. Com o objetivo de levantar hábitos, atitudes e comportamentos de uso de celulares no Brasil, entre os dias 6 e 21 de novembro, a equipe do IBOPE Solution realizou, via internet, 1.022 entrevistas.