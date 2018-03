Pesquisa mostra que 31% nunca fizeram mamografia

Entre as entrevistadas, 14% não souberam informar nenhuma forma de detectar o câncer precocemente. Para a presidente da entidade, Maira Caleffi, os próprios médicos não incentivam a prática como rotina. ?Estamos perplexas com esses dados, pois muitas não sabem da importância da prevenção e as que sabem se previnem de forma errada.?

Em situação ainda pior estão aquelas que nunca realizaram nenhum tipo de exame diagnóstico para o câncer de mama. Para 7% das entrevistadas, mamografia, ressonância ou autoexame são práticas inéditas. Ontem, a presidente da Femama esteve em Brasília, onde se reuniu com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, para cobrar ações. O câncer de mama é o tumor com maior incidência entre as brasileiras, com mais de 49 mil casos em 2008. No dia 29 entra em vigor uma lei que obriga serviços públicos em todo o País a oferecer mamografia gratuita para mulheres com mais de 40 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.