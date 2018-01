Pesquisa mostra que sites de relacionamento são os mais lentos

Segundo estudo da WatchMouse, divulgado no jornal El Pais, sites de relacionamento mais populares são os que mais falham. A pesquisa assegura que os sites web 2.0 são lentos para carregar e quase sempre falham. A WatchMouse analisou o tempo que os sites de relacionamento levam para carregar, e constatou que o Facebook é o pior neste quesito. Dos 104 sites avaliados, 51 mostraram índice de rendimento (DPI) de 1000 ou mais, porém são muito lentos quando o assunto é o tempo de carga. Outro resultado importante é que a maioria das páginas estudadas usam Ajax, o que deveria agilizar o tempo de download, a partir do momento que os elementos dinâmicos do site não carregam imediatamente. O Ajax deveria ajudar a aumentar a interatividade, velocidade, funcionalidade e otimizar o intercâmbio de pequenas quantidades de dados com o servidor, de forma que não é necessário carregar a página inteira toda vez que solicitar uma ação no site. De todos os sites de relacionamento analisados, Faceparty foi o que obteve melhor rendimento, com um SPI de 303, o que significa que os usuários podem acessar o site com mais freqüência e rapidez. Analisando os resultados, a maioria dos sites não têm problema em fazer com que os usuários voltem a acessar sua página. A pesquisa demonstrou ainda que a maioria dos usuários são muito impacientes e não esperam mais de quatro segundos para que se carregue por completo uma página na internet.