Pesquisa mostra receios no uso da Web no trabalho A sétima pesquisa anual Web@Work da empresa de segurança Websense mostrou que quase a metade (46%) dos funcionários pesquisados informou que acredita correr o risco de perder o emprego se visitar sites com conteúdo adulto usando a conexão Internet da empresa. Quase um terço (30%) declarou que poderia ser demitido se infectar a empresa com spyware malicioso ou com vírus. O levantamento foi conduzido pela empresa de pesquisas Harris Interactive, entre os dias 15 e 24 de março de 2006, junto a 351 executivos de TI de várias empresas dos EUA. Provavelmente em decorrência dessas preocupações com possível demissão, 92% dos funcionários pesquisados declararam que acreditam que suas empresas têm o direito de instalar tecnologia de filtragem web para gerenciar os tipos de websites visitados pelos funcionários. Cerca de 12% dos funcionários admitiram já ter recebido de colega de trabalho, amigo ou conhecido, no endereço de e-mail do trabalho, link para algum endereço que consideram ofensivo. Da mesma forma, 11% dos funcionários admitiram que receberam de colega de trabalho, amigo ou conhecido, no endereço de e-mail do trabalho, link para websites que acham que poderiam conter algum tipo de risco para a segurança. Embora a maioria (61%) dos funcionários que acessam a Internet no trabalho a utilize no escritório por motivos pessoais, 92% dos funcionários relataram acreditar que a empresa tem o direito de instalar alguma tecnologia de filtragem web para gerenciar os tipos de sites visitados pelos funcionários. A pesquisa aponta ainda que 12% dos funcionários visitaram, por acidente ou intencionalmente, sites da Internet de pornografia durante o expediente (versus 17% no ano passado). A esmagadora maioria dos que visitaram sites de pornografia durante o expediente (95%), declarou que a visita foi ´acidental´. Por fim, 18% dos funcionários baixaram e gravaram no computador ou na rede da empresa arquivos MP3, fotos pessoais, vídeo clipes e clipes de cinema não relacionados ao trabalho.