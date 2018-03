PESQUISA-Obama dispara em disputa democrata pela Casa Branca Barack Obama abriu uma grande vantagem sobre Hillary Clinton na disputa pela indicação democrata à Casa Branca, segundo uma pesquisa Reuters/Zogby divulgada na quarta-feira. Obama também supera o republicano John McCain, que tem a candidatura praticamente assegurada, na simulação para a eleição geral de novembro, enquanto Hillary aparece atrás do virtual candidato governista -- o que reforça o argumento de Obama de que ele é o democrata mais qualificado para vencer. Depois de vencer na terça-feira em Wisconsin e no Havaí, acumulando agora dez triunfos consecutivos, Obama ruma embalado para as importantes primárias do dia 4 em Ohio e Texas. A pesquisa mostra que em nível nacional Obama tem 14 pontos de vantagem sobre Hillary (52-38 por cento). No mês passado, os dois senadores apareciam em empate técnico. Obama também lidera em termos de delegados já comprometidos com sua candidatura na convenção nacional democrata de agosto, que indicará o candidato à eleição de novembro. "Obama está com as melhores cartas e dá para ver claramente seu impulso nos números nacionais", disse o estatístico John Zogby. "É isso que acontece quando se ganha um monte de primárias seguidas -- ou talvez seja por isso que se ganha um monte de primárias seguidas." A pesquisa foi feita entre quarta-feira passada e sábado, antes, portanto, da polêmica do fim de semana sobre o fato de Obama ter usado num discurso frases de um amigo, sem citar o crédito. Segundo a pesquisa, Obama supera Hillary entre democratas registrados e entre leitores independentes; em todas as faixas etárias, exceto os mais velhos; e em todas as faixas de renda, exceto entre os que ganham menos de 25 mil dólares por ano. O senador, que é negro, tem uma estreita vantagem entre o eleitorado branco, e ampliou a liderança entre os homens. Entre as mulheres, ele aparece empatado com Hillary. Entre os negros, tem cerca de 80 por cento dos votos. Já Hillary atrai dois terços dos hispânicos, que formam um eleitorado importante no Texas. "Isso tudo pode virar por uma ninharia, e já virou por uma ninharia. Essa corrida tem sido uma montanha-russa", disse Zogby. Na simulação para novembro, Obama supera McCain por 47-40 por cento, com vantagem entre os independentes e em todas as faixas etárias (exceto os eleitores acima de 70 anos), e em todas as regiões, exceto o Sul. No outro cenário, McCain bate Hillary por 50-38 por cento. O senador supera a ex-primeira-dama em todas as regiões, entre os independentes e em todas as faixas etárias. "Ao menos por enquanto, esses números sugerem que Obama tem o potencial de construir uma coalizão mais forte para a eleição geral do que (Hillary) Clinton. Eles também sugere que Clinton teria de avançar muito." A pesquisa ouviu 494 prováveis eleitores democratas das primárias e 434 prováveis eleitores republicanos das primárias. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais para os democratas e 4,8 pontos percentuais para os republicanos.