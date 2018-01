Pesquisa revela confusão no consumo online de vídeos

Estudo realizado pela Kelton Research, e divulgado no Brasil pelo site agregador de vídeos WeShow, indica que a grande massa de vídeos disponível na internet mais confunde do que ajuda no consumo de multimídia. A baixa qualidade dos conteúdos e a dificuldade das buscas também atrapalha, segundo o estudo, que foi realizado nos EUA. A Kelton sugere que é preciso facilitar o acesso aos conteúdos para alavancar o consumo de vídeos na internet De acordo com a pesquisa, seis entre cada 10 internautas afirmam que ficam confusos no momento da busca devido à enorme quantidade de vídeos disponíveis online; e 46% confirmaram que não assistem vídeos com mais freqüência pela internet por causa da dificuldade em encontrar conteúdo de qualidade em meio aos infindáveis resultados de busca. A pesquisa da Kelton Research aponta ainda que 96% dos internautas não conseguem encontrar o vídeo que procuram na primeira tentativa e que 91% sentem que suas buscas muitas vezes não os levam aos melhores vídeos. O levantamento concluiu também que 45% dos entrevistados só assistem aos vídeos online quando estes são indicados por amigos e conhecidos, e que pouco menos da metade dos vídeos assistidos (48%) são interessantes. Quatro em cada 10 entrevistados afirmaram que não assistem vídeos online com mais freqüência porque não querem perder tempo na busca até encontrar o conteúdo de seu interesse. Entre os internautas entrevistados, muitos confirmaram que a falta de organização dos sites de vídeos online é também desestimulante. 47% afirmaram que deixariam de utilizar um site específico se este oferecesse uma grande quantidade de vídeos de baixa qualidade ou de conteúdo questionável. 41% apontaram que a falta de organização do conteúdo também seria motivo para deixar de visitar um site de vídeos.