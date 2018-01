Pesquisa revela criticidade de perda de dados

Um levantamento realizado sobre prevenção de desastres para a área de tecnologia revelou que um terço das empresas acredita que uma grande falha na segurança da informação poderia tirá-las do mercado. Esse é o resultado da última edição do estudo global divulgado pela empresa de segurança McAfee e feito pela empresa Datamonitor. A companhia ouviu a opinião de mais de 1.400 profissionais de tecnologia em empresas com pelo menos 250 funcionários nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Austrália. Destes profissionais, 33% afirmaram acreditar que um grande incidente de perda de dados com distribuição acidental ou mal-intencionada de informações confidenciais poderia colocá-los fora do mercado (até mesmo levando suas empresas a fechar suas portas). Outra conclusão é que, embora a consciência relacionada ao perigo de violações seja alta, o problema continua crescendo, pois 60% dos entrevistados afirmaram que tiveram problemas com violação de dados no ano passado, sendo que apenas 6% dos respondentes puderam afirmar com certeza que não passaram por essa experiência nos dois anos anteriores. Entretanto, apesar da freqüência das violações, as empresas ainda estão dedicando apenas uma fração de seus orçamentos de TI à questão. De acordo com os profissionais, em média, metade de 1% de seus orçamentos gerais de TI é gasto com a segurança de dados. Outras descobertas importantes da pesquisa indicam ainda que uma violação de dados capaz de expor informações pessoais poderia custar às empresas uma média de US$ 268 mil para informar seus clientes sobre o ocorrido - mesmo que os dados perdidos nunca sejam usados. Além disso, 61% dos respondentes acreditam que o vazamento de dados é ação dos próprios funcionários e 23% acreditam que esses vazamentos são mal-intencionados. Quase metade (46%) dos respondentes não questiona ou monitora os funcionários depois que são avisados que estes estão deixando a empresa.