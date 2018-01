Pesquisa revela diferença dos sexos ao navegar na Web no trabalho As diferenças entre os sexos no que diz respeito ao uso da internet no trabalho foram destacadas pela sétima pesquisa anual Web@Work da Websense. O levantamento, conduzido pela Harris Interactive, considerou as respostas de 351 executivos de TI dos EUA, que trabalham para organizações com pelo menos 100 funcionários e com o mínimo de 1% dos funcionários com acesso à internet e de 500 funcionários com idades a partir de 18 anos com acesso à Web. A pesquisa, feita entre 16 de março e 4 de abril, revelou que homens estão mais propensos do que mulheres a navegar na Web para assuntos pessoais durante o expediente de trabalho. Quase dois terços (65%) dos homens que têm acesso à Web no trabalho admitiram acessar sites da internet não relacionados às suas atividades durante o expediente, contra 58% das mulheres. Da mesma forma, os homens estão mais propensos do que as mulheres a gastar tempo na internet durante o trabalho, tanto para assuntos relacionados aos negócios de trabalho como para os assuntos não relacionados. Os homens admitem gastar, por exemplo, 11,6 horas por semana em média em websites relacionados ao trabalho e 2,3 horas por semana em websites não relacionados ao assunto. Em comparação, mulheres admitem navegar, em média, 9,0 horas em sites pessoais e relacionados ao trabalho, e também admitem gastar apenas 1,5 hora por semana exclusivamente em páginas não relacionados ao trabalho. Além disso, homens e mulheres variam em relação aos tipos de websites não relacionados ao trabalho que visitam durante o expediente. Por exemplo, homens estão substancialmente mais propensos do que mulheres a visitar sites não relacionados ao trabalho, como sites de meteorologia, esportes, investimento/ações e blogs - homens estão 1,15 vez mais propensos que mulheres a visitar sites de meteorologia (81% de homens versus 70% de mulheres); 2,3 vezes mais propensos que mulheres a visitar sites esportivos (42% de homens versus 18% de mulheres); 1,95 vez mais propensos que mulheres a visitar sites de investimentos/compra de ações (39% de homens versus 20% de mulheres); e 2,5 vezes mais propensos que mulheres a visitar blogs (15% de homens versus 6% de mulheres). Vulnerabilidade Mais homens do que mulheres vêem pornografia on-line no trabalho. Seja por ´acidente´ ou de propósito, 16% dos homens que acessam a internet no trabalho declararam que visitaram sites de pornografia durante o expediente, enquanto apenas 8% das mulheres o fizeram. Entre os que admitiram ver sites de pornografia no trabalho, 6% dos homens e 5% das mulheres admitiram ter sido intencional. A pesquisa com funcionários revela ainda que homens e mulheres têm opiniões diferentes sobre ameaças da internet, como spyware, e sobre quando envolver o suporte para solucionar o problema. As mulheres que visitam websites contendo spyware estão mais propensas que os homens a informar que seus computadores de trabalho sofreram impacto negativo de spyware(45% das mulheres versus 35% dos homens pesquisados). Sobre este mesmo assunto, mulheres que visitaram sites contendo spyware são duas vezes mais propensas que homens a chamar o suporte ou o departamento de TI, caso seus computadores sejam infectados por spyware - 64% das mulheres pediram a ajuda do departamento de TI, enquanto somente 30% dos homens o fizeram.