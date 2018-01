Pesquisador brasileiro cria sistema de baliza automática Em dois anos, o mesmo controle remoto que hoje serve para travar as portas de um automóvel também poderá servir para acionar outro circuito eletrônico, responsável por fazer com que o carro estacione sozinho. O motorista precisa apenas parar ao lado da vaga, sair do automóvel e acionar o equipamento. ?O sistema possibilita o controle flexível do automóvel, integrando basicamente freio, embreagem, volante e acelerador?, explica Sadek Alfaro, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília (UnB). ?Esses subsistemas se comunicam entre eles a partir do rastreamento do ambiente externo. Por meio de técnicas de inteligência artificial, o carro calcula o espaço entre ele e outros veículos e executa a baliza?, conta o responsável pelo desenvolvimento do sistema de baliza automática. Os pequenos sensores de ultra-som, espalhados na lataria do veículo, fazem o mapeamento das distâncias e emitem sinais elétricos para uma placa de gerenciamento, onde são processados os dados. Alfaro explica que a primeira fase do projeto gerou uma placa de medidas incompatíveis com a realidade do mercado. A fase atual das pesquisas se concentra na diminuição dessa central, que deve ter no máximo cinco centímetros de largura por sete centímetros de comprimento, segundo o pesquisador, para que possa ser acoplada ao circuito eletrônico de veículos. ?Quando estiver finalizado, o protótipo será testado em veículos voltados para deficientes físicos. A idéia é disponibilizar o sistema dentro de dois anos, por no máximo R$ 2,5 mil?, conta Alfaro. Segundo ele, na Europa existem sistemas similares que funcionam a laser, com preço aproximado de US$ 25 mil. ?O que barateia nosso projeto são os sensores de ultra-som?, conta. Ao lado do baixo custo e do menor tempo gasto com a baliza, Alfaro também cita a segurança e a precisão do sistema como vantagens. ?O carro passa a otimizar os espaços, uma vez que entra em vagas bem menores, sem danificar a lataria?, afirma. A placa de gerenciamento será um acessório que poderá vir de fábrica ou ser acoplado quando o usuário desejar. Quatro dissertações de mestrado e uma tese de doutorado sobre os mecanismos da baliza automática já foram concluídas e apresentadas no Departamento de Engenharia Mecânica da UnB.