Pesquisadores bancam os 'psicólogos' do mundo virtual

Pesquisadores da University College de Londres, no Reino Unido, desenvolveram um software para testar as reações das pessoas dentro do ambiente virtual do Second Life. Segundo informações da revista inglesa New Scientist, o objetivo da pesquisa é comparar essas reações com o comportamento humano na vida real. Criado por Doron Friedman, Anthony Steed e Mel Slater, o programa batizado de SL-bot é capaz de controlar um avatar (personagem dentro Second Life), por meio de um anel, e de fazer o personagem interagir com outros jogadores. No Second Life, um programa de computador não pode controlar um avatar, apenas objetos. Para resolver o problema, o avatar-robô usa o anel (controlado pela máquina) e se locomove a partir de comandos dados ao objeto. O avatar-robô também registra e envia aos pesquisadores todas as reações das pessoas abordadas no ambiente virtual. Durante os testes, o software fez o avatar caminhar até outro que estava sozinho e iniciar uma conversa. Logo depois de abordar o avatar controlado por um humano, o software fazia com que o avatar-robô se movesse bruscamente, ficando a apenas 1,2 metro de distância de seu interlocutor. A idéia era verificar como as pessoas reagem à invasão de seu espaço pessoal dentro do mundo virtual. De acordo com os pesquisadores, das 28 pessoas abordadas dessa forma no Second Life, 12 se afastaram do avatar-robô enquanto 20 responderam ao estímulo se comunicando pelo chat. Em outro teste, o SL-bot observou como avatares normais se comportavam. Com base nos dados obtidos, os pesquisadores concluíram que os usuários são, em média, seis vezes mais propensos a se afastar quando alguém invade seu espaço pessoal no Second Life. Os pesquisadores planejam usar o SL-bot para avaliar os diálogos entre os usuários do Second Life.