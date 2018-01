Pesquisadores criam imagem 3D a partir de fotos comuns Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon criaram uma nova técnica de processamento pela qual computadores conseguem criar modelos tridimensionais a partir de fotos comuns. O que o programa faz é analisar as linhas de perspectiva da imagem e, cruzando esta informação com algoritmos matemáticos, criam uma imagem 3D virtual com realismo surpreendente. A técnica do programa explora também a justaposição de imagens e superfícies, dando aos computadores uma ´compreensão´ do contexto das imagens. O desenvolvimento desta nova tecnologia pode ajudar a criar sistemas de direcionamento para robôs e veículos muito mais eficiente do que o conseguido até aqui, além de possibilitar a criação de sistemas de vigilância muito mais eficientes. Para aperfeiçoar o programa, os pesquisadores usaram 300 imagens coletadas a partir de uma busca genérica na internet, e ensinaram o computador a fazer associações estatísticas entre superfícies horizontais e verticais, o que tornou possível aos sistemas analisar formas e sombras para criar as imagens tridimensionais.