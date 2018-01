Pesquisadores da Unesp lançam computador portátil nacional Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) criaram o primeiro protótipo nacional do computador portátil de baixo custo. O modelo, que deverá custar pouco mais de R$ 500, já foi oferecido ao governo para o programa de inclusão digital. O desafio do grupo foi criar um computador com baixo custo, mas com tecnologia de ponta. No laboratório da Unesp, em Bauru, o trabalho, que começou um ano atrás, deu resultado. "Ele é um equipamento popular, de baixo custo, totalmente multimídia, capaz de reproduzir MP3, passar vídeo e está preparado para a TV digital que vem aí. Pode servir como um pequeno PC também", afirma o pesquisador Eduardo Morgado. Uma das propostas dos pesquisadores era tornar confortável a utilização do equipamento. A máquina é leve - pesa 450 gramas - e não precisa de mouse. Os comandos são simples, ou seja, tudo foi feito para facilitar o uso, mesmo de quem não está acostumado a lidar com computadores. O projeto, inédito no Brasil, pretende atender principalmente aos estudantes. "Acima de tudo, oferecer recursos como leitura de livro eletrônico, objetos educacionais, navegação na Internet", explica o estudante Daniel Igarashi. "Tudo isso é o futuro."