Pesquisadores desenvolvem avatar com inteligência artificial

Um grupo de pesquisadores do Rensselaer Polytechnic Institute, no Estado de Nova York, Estados Unidos, trabalha no desenvolvimento de um avatar dotado de inteligência artificial e capaz de ter opiniões e de reagir às idéias de outros avatares controlados por humanos. Segundo os pesquisadores, o personagem virtual será capaz de aprender e avaliar situações a partir do relacionamento com humanos no metaverso. Em recente conferência sobre inteligência artificial, os pesquisadores apresentaram o primeiro avatar criado pelo projeto. Batizado de Eddie, o avatar tem a aparência e o raciocínio de uma criança de 4 anos. Ele é capaz de avaliar e de tirar conclusões baseadas em seu conhecimento de forma muito semelhante ao que faz uma criança de 4 anos na vida real. "Os avatares existentes em mundos virtuais, como o Second Life, são controlados diretamente por seus usuários e apenas nos dão a ilusão de mentalidade própria", disse durante apresentação Selmer Bringsjord, chefe do departamento de ciência cognitiva de Rensselaer e líder da pesquisa. "Personagens autônomos com desempenho realmente convincente devem ter memórias, crenças e desejos." Segundo Bringsjord, o objetivo do projeto não é construir uma teoria computacional que explique e antecipe o comportamento humano, mas sim desenvolver agentes, dotados de inteligência artificial, mais interessantes e úteis por conta de sua capacidade de reação a estímulos externos. "As aplicações incluem desde entretenimento e jogos até aplicações educacionais e sistemas domésticos de segurança." A equipe espera desenvolver uma versão do holodeck - um sistema de realidade virtual visto na série Jornada nas Estrelas, no qual os personagens interagem com hologramas de outros indivíduos. Para Bringsjord, o sistema permitiria que avatares com inteligência artificial avançada interagissem diretamente com humanos. Na página http://tinyurl.com/2vjt59, há vídeos de demonstração das habilidades de Eddie. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.