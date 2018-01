Pesquisadores desenvolvem avião que decola e voa 'em pé'

Duas pesquisas em curso em diferentes institutos dos Estados Unidos desenvolvem ferramentas para aviões e helicópteros terem mais mobilidade na hora de pousar e decolar, com a finalidade de auar melhor em salvamentos, desastres naturais e guerras. Em uma delas, coordenada pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), faz a aeronave de brinquedo realmente voar "em pé", com a cauda apontada para o chão. Assista ao vídeo de demonstração ao lado. O protótipo dos engenheiros do MIT é capaz de mudar de posição em pleno vôo, em menos de dois segundos. Além do controle permitir voar em pé, também leva a aeronave a se movimentar com destreza em espaços pequenos. A decolagem pode ser feita na vertical também, sem necessidade de correr pela pista. Outra pesquisa, destacada pelo blog de tecnologia Engadget, vem do Georgia Institute of Technology. Um helicóptero de brinquedo foi projetado a pousar em lugares com inclinação de até 60º. Isso significa que seria possível, por exemplo, descer em uma montanha ou terreno acidentado. A manobra também é feita de maneira rápida. O helicóptero chega perto do local de pouso, freia milímetros antes de bater e então "estaciona". Assista ao vídeo: