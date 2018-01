Pesquisadores desenvolvem emulador universal para games

Preservar a história dos jogos eletrônicos e permitir que eles sejam executados em qualquer tipo de computador é um dos desafios do projeto Keeping Emulation Environments Portable (KEEP), que reúne pesquisadores de cinco países europeus.

O KEEP já recebeu investimentos de cerca de US$ 5 milhões da União Europeia e tem como objetivo desenvolver novos meios para arquivar e preservar não só games, mas também outros softwares ameaçados de desaparecimento pelo avanço da tecnologia.

Para garantir o acesso a programas e games antigos, os pesquisadores do KEEP desenvolverão uma ferramenta chamada Emulation Access Plataform (plataforma de emulação e acesso, em tradução livre), que será capaz de manipular objetos digitais dinâmicos e estáticos, como textos, arquivos de áudio e de imagem, websites, documentos multimídia e jogos, entre outros.

Essa espécie de emulador universal oferecerá condições funcionais que permitirão executar software antigo em máquinas modernas. O novo emulador também poderá ser adaptado às novas plataformas de computação.

"A velocidade com que as tecnologias digitais tornam-se obsoletas mostra que mesmo os programas criados na década de 1990 correm o risco de se perderem para sempre", disse David Anderson, historiador da Portsmouth University, no Reino Unido, à revista New Scientist.

"Alguns computadores e consoles de videogames já estão em museus, mas se não pudermos apresentar aos visitantes o que eles faziam, executando softwares neles, será como mostrar um instrumento musical, jogando fora a música", explica. Na opinião do historiador, a perda de informações poderá ser uma "catástrofe cultural".

