Pesquisadores lançam aplicativo de celular que 'detecta' pedófilos

Pesquisadores britânicos criaram um aplicativo para telefone celular que, segundo eles, pode identificar adultos que fingem ser crianças em salas de bate papo online.

O aplicativo, chamado Child Defense, ou Defesa da Criança em português, analisa a linguagem usada pelos usuários de sala de bate papo ou sites de relacionamento em celulares e gera um perfil da idade da pessoa, o que ajuda a identificar pedófilos em potencial.

O aplicativo ainda está passando por testes, mas os primeiros usuários já aprovaram. O aplicativo, segundo as crianças e adolescentes, percebe quais são os adultos que usam abreviações exageradas, para tentar se misturar às crianças.

O aplicativo funciona com as crianças copiando e colando suas conversas em inglês online na janela do aplicativo, que analisa os padrões de linguagem: cada vírgula, cada ponto final do texto em inglês é examinado para identificar os possíveis pedófilos.

O chefe do projeto desenvolvido pela Universidade de Lancaster, James Walkerdine, disse que a ideia veio de pais, que disseram aos pesquisadores que, em vez de monitorar as crianças, preferem confiar em seus filhos, com programas que os ajudem a se proteger.

Mas a National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), ONG britânica engajada na prevenção de violência infantil, alertou que o programa pode gerar uma falsa noção de segurança.

Chris Cloke, que trabalha para a entidade, disse que programas como este podem ajudar, "mas eles tem que ser apenas uma parte de uma proteção maior contra o abuso sexual de crianças".

Entidades de proteção de crianças alertam que os pedófilos usam meios cada vez mais sofisticados para enganar crianças na internet.

