Pesquisadores se dividem entre rigor e euforia

Os líderes do projeto insistiam que é prematuro dizer que há evidências da existência do bóson de Higgs. Mas, mesmo eles, não disfarçavam que haviam sido abalados emocionalmente.

Fabiola Gianotti, do projeto Atlas, era o espelho da contradição. "Não podemos concluir nada por enquanto", dizia. Depois, questionada se seu pensamento sobre a existência da "partícula de Deus" havia mudado, falou: "Claro que sim. Meu sentimento é de que estamos muito perto".

Para Lisa Randall, física da Universidade de Harvard, se a partícula for descoberta, "Higgs (que criou a teoria) será um nome ao Nobel". O professor de física Themis Bowcock, da Universidade de Liverpool, disse que, se o achado for comprovado, "será uma das descobertas do século". / J.C. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS