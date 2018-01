Pesquisadores testam robô no Second Life

Edd Hifeng não parece ser mais do que um simples avatar entre tantos outros no Second Life (SL). Sua aparência de robô desajeitado, com pernas e braços longos, não chama a atenção. Mas Edd é diferente. Suas ações não são controladas por uma pessoa diante do teclado, mas por um computador. Edd é o resultado de uma experiência de inteligência artificial conduzida pelos pesquisadores do Rensselaer Polytechnic Institute, no Estado de Nova York, Estados Unidos. Por conta disso, ele é capaz de conversar e interagir com usuários de carne e osso. Mas Edd não passeia sozinho pelo metaverso. O robô só circula onde os pesquisadores o colocam para teste. Edd é capaz de responder a perguntas simples em inglês desde que estas tenham sido previamente convertidas à lógica matemática. Muito mais do que um mero ambiente de interação social e lazer, o estudo indica que o SL também pode ser o lugar ideal para pesquisas na área de inteligência artificial. "Esta é uma forma econômica de testarmos nossa tecnologia", diz Selmer Bringsjord, diretor do laboratório de inteligência artificial do Rensselaer Polytechnic Institute. Bringsjord vê Edd como o precursor de criações mais sofisticadas e capazes de interagir com pessoas em projeções tridimensionais, como estações de metrô e ruas. Para o pesquisador, hologramas podem ser usados no treinamento de equipes de emergência ou na solução de mistérios. O mundo virtual atrai os pesquisadores de inteligência artificial porque, em parte, ele é mais fácil de controlar do que ambientes reais. Bringsjord explica que todo o trabalho de desenvolvimento intelectual de Edd foi feito nos computadores do Rensselaer Polytechnic Institute e que as operações não sobrecarregaram os servidores da Linden Lab, empresa responsável pelo SL. Em breve, os cálculos passarão a ser executados por um supercomputador do instituto com o apoio da IBM, co-patrocinadora da pesquisa. John Lester, gerente de operações da Linden Lab, diz que a empresa vê a iniciativa como uma "oportunidade fascinante" para o desenvolvimento da inteligência artificial. "Creio que o futuro será quando as pessoas deixarem esses avatares controlados por inteligência artificial livres no SL", explica. Para especialistas, essa independência não será para breve. "A maior barreira é fazer com que os computadores entendam conceitos subjetivos da língua", lembra Jeremy Bailenson, diretor do departamento de interação humana virtual da Universidade de Stanford. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.