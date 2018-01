Pesquisadores usam o Second Life para troca de informações

Cientistas estão usando o Second Life (SL) para criar ambientes tridimensionais online nos quais pesquisadores possam trocar experiências com colegas e estudantes. Em artigo publicado no site australiano Science Alert, pesquisadores do programa de supercomputadores da Universidade do Oeste da Austrália (WASP) afirmam que tanto o SL quanto a ferramenta de desenvolvimento de jogos Unity oferecem novas oportunidades de compartilhamento do trabalho científico. "Há muito dinheiro e conhecimento sendo aplicados em software e hardware na indústria dos games e, para nós, a pergunta é como podemos aproveitar todos esses avanços para resolver problemas em outras áreas", diz Paul Bourke, pesquisador sênior em visualização no WASP. Bourke está envolvido em um projeto que recria no mundo virtual a área de Boolardy Station, no interior australiano. O lugar é um dos candidatos a abrigar o Square Kilometre Array (SKA), um radiotelescópio gigante ainda em projeto. "O projeto SKA fica em uma parte muito remota do oeste australiano e você não pode ir lá toda hora", explica Bourke. "Então uma das coisas que os cientistas querem é usar o SL para mostrar as pessoas como o lugar é." Para alcançar o resultado, Bourke coletou diversas séries de imagens panorâmicas, cobrindo 360 graus de vista, e as colocou juntas em uma estrutura cilíndrica no SL. "Dessa forma, os avatares podem caminhar no centro dessas construções tridimensionais e experimentar os 360 graus do lugar real", explica o cientista. (Confira as fotos em http://tinyurl.com/68m2rr.) Outro pesquisador a adotar o SL para fins educacionais é Jason Tan, professor de computação de alto desempenho do WASP. De acordo com ele, o SL permite que os alunos possam visitar virtualmente o supercomputador da universidade e aprender como ele funciona. Para Bourke e Tan, os mundos virtuais e a tecnologia por de trás dos games têm muito a contribuir em pesquisas científicas e nas atividades educacionais. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.