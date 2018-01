Pesquisar o futuro no Google? Vôo sem assentos? 1º de Abril!

Se você correu à internet para reservar uma das passagens em vôos "sem assentos" que a Virgin Blue estava oferecendo por metade do preço em anúncios publicados nesta terça-feira por jornais australianos, encontrou a seguinte mensagem no site da empresa: 1º de Abril! Diversas empresas e organizações de mídia decidiram aproveitar a liberdade conferida em 1º de abril, quando brincadeiras e ofertas falsas podem ser veiculadas até o meio-dia, apresentando diversas ofertas destinadas mais a divertir do que a enganar as pessoas. O jornal britânico Independent reportou que Gordon Ramsay, o apresentador "boca suja" de um programa culinário, proibiria o uso de palavrões em todos os seus restaurantes, depois que as autoridades de Sydney recusaram seu pedido para abrir uma casa na cidade por motivos de "decência". E um concorrente, o Daily Telegraph, publicou uma matéria baseada em imagens da BBC, sobre uma colônia de pingüins que voam milhares de quilômetros a fim de se aquecer ao sol das florestas tropicais sul-americanas. Já o Google Australia anunciou que lançaria um novo recurso que "permite que usuários pesquisem conteúdo de internet antes que este seja criado", de modo que as pessoas poderiam receber hoje as notícias de amanhã, entre as quais preços de ações e resultados de esportes. "Isso é ótimo. Agora posso ver as perguntas antes do programa e impressionar minha namorada ao saber todas as respostas de 'Are you Smarter than a 5th Grader?' (você é mais inteligente que um aluno de quinta série?)", disse Wazza, de Queensland, no site do Google. A Virgin Blue, segunda maior companhia aérea australiana, veiculou um anúncio em jornais de todo o país oferecendo passagens pela metade do preço a quem se dispusesse a viajar em pé, além de uma massagem de cortesia nos tornozelos, em caso de vôos com mais de duas horas de duração. "Recebemos mais de mil visitas no site que criamos (http://www.virginblue.com.au/nochairfare) e as pessoas encararam a coisa com muito humor. Gostamos de nos divertir", disse Leonie Vandeven, porta-voz da Virgin Blue.