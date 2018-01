Pesquisas confirmam crescimento de serviços de VoIP no mundo Embora apresentem diferentes estágios de maturidade nos vários mercados em que estão disponíveis, as soluções de voz sobre IP (VoIP) estão cativando um número crescente de usuários, motivando novos fornecedores a apostar nestas ferramentas. Um estudo da empresa de pesquisas Pyramid Research revela, por exemplo, que o número de usuários do Skype, plataforma VoIP que pertence ao site de leilões eBay, crescerá numa taxa de 25% ao ano nos próximos 5 anos. No entanto, o Skype não estará sozinho neste futuro, já que a adoção de funcionalidades de conferência pela internet, e a interligação de sistemas online com a rede de telefonia convencional também estarão presentes em ferramentas de mensagens instantâneas de empresas como Yahoo, MSN e AOL. O uso de VoIP a partir de aplicativos como o MSN Messenger deve atingir pelo menos 19% dos usuários de softwares de mensagens instantâneas até 2011. Mas há entraves neste crescimento: o número de usuários pagos do Skype corresponderá a apenas 7,4% da base de usuários do aplicativo até 2011, ou seja, apenas 1,4 milhão dos 20,2 milhões de usuários que a ferramenta deve ter no início da próxima década. Crescimento Outro estudo, desta vez da Infonetics Research, revela que os gastos com VoIP devem movimentar US$ 120 bilhões até 2009 entre os países da América do Norte, Europa e Ásia/Pacífico. De acordo com a empresa, até o final deste ano, o mundo deve contar com 47 milhões de assinantes de alguma modalidade de serviço de VoIP. Na América do Norte, clientes residenciais representam 51% dos usuários, 72% na Europa e 83% na região Ásia/Pacífico.