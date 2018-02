Pesquisas indicam vitória de socialista em eleição de Gibraltar

As pesquisas mostram que o socialista Fabián Picardo, de 39 anos, vai vencer com uma vantagem de 9 pontos percentuais sobre o social-democrata Peter Caruana, de 55 anos, que é o ministro chefe desde 1996, mas que afastou os partidários com seu estilo arrogante.

Mas os eleitores não estão se voltando para a esquerda, e sim optando por um estilo de liderança diferente, já que os dois candidatos, ambos advogados, oferecem visões similares para Gibraltar, uma minúscula península ao sul da Espanha.

Picardo prometeu levar um estilo mais jovem e aberto ao governo depois de descrever Caruana como "autocrático" enquanto Caruana destacou seu histórico de governo, período em que Gibraltar viveu um boom econômico, e de melhorar a relação com a Espanha.

Se vencer, Picardo deve manter os contatos informais com o novo líder conservador da Espanha, Mariano Rajoy, que assume o governo espanhol em meados de dezembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há quem acredite que o Partido Popular, de Rajoy, adotará uma linha mais dura em relação a Gibraltar, tentando pressionar a Grã-Bretanha a negociar a soberania do território de 30.000 habitantes, mas Picardo deve resistir a isso.

A Espanha questiona reivindicação britânica ao território há mais de três séculos, mas desde 2004 Gibraltar, Espanha e Reino Unido concordaram em engavetar a discussão de soberania em troca de um aumento de cooperação.

Sob o governo de Caruana cresceu a economia da península, baseada em serviços financeiros, jogos, turismo e baixa tributação ao tabaco e a bens de luxo.