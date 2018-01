Pesquisas on-line ganham força no mercado Nenhum telefone tocando, nem pessoas abordando outras na rua. Parece que a tendência das novas pesquisas de opinião é - como de muitos outros setores - migrar para a internet. "No exterior, especialmente Estados Unidos e Europa, as pesquisas de opinião e de mercado pela internet são muito comuns", diz Daniela Daud, diretora do Instituto Qualibest, que há 7 anos faz pesquisas pela internet no Brasil. "Aqui a tendência é a mesma, sendo puxada pelas multinacionais que já utilizam o método lá fora." Funciona assim: as pessoas (previamente cadastradas pelos institutos de pesquisa) recebem um e-mail que as convida a responder um questionário pela internet até uma certa data, ou a participar de um bate-papo pela internet. "No caso do questionário, a pessoa pode responder no momento que mais lhe convier. No caso do bate-papo, ela participa se puder." Daniela destaca que há pontos fortes e fracos na pesquisa virtual. "Ela é muito mais barata, porque não exige pesquisadores na rua e digitadores. E é mais rápida, pois conforme o pesquisador vai recebendo os questionários, ele já pode cruzar opiniões e obter os primeiros resultados." Ela firma que uma pesquisa feita tradicionalmente em 30 dias pode ser feita em 10, pela rede. O ponto fraco, no entanto, é que esse tipo de pesquisa só atinge usuários de internet. "O público-alvo se resume a pessoas das classes A, B e talvez C", diz o diretor-executivo do Ibope Solutions, Nelson Marangoni. No Ibope, cerca de 5% das pesquisas são feitos pela internet. "Se eu quiser conversar com donas de casa, tem de ser por telefone ou porta a porta." Do total, 65% das pesquisas do Ibope são feitas pessoalmente e 30% por telefone. "Eu acredito, no entanto, que o futuro das pesquisas está na internet", diz Marangoni. Vanessa Corrêa, coordenadora de desenvolvimento de negócios da Cauê - empresa do grupo Camargo Corrêa - realizou no ano passado uma pesquisa de mercado pela internet. "Precisávamos falar com executivos de empresas onde o cimento era um insumo importante", lembra. "Normalmente, é difícil reunir essas pessoas, ou conseguir que tenham tempo para uma entrevista. Mas, pela internet, elas se propuseram a responder questionários e o resultado foi excelente." Um dos motivos que a levou a tentar o método foi o preço: "Há época, seria 30% mais barato do que uma pesquisa tradicional." A agência de publicidade F/Nazca também fez pesquisas de opinião pela internet para verificar como um filme institucional foi recebido por clientes. "Queríamos a opinião de pessoas de classes A e B, com conta bancária. Este é um perfil que pode ser pesquisado pela internet", diz Daniel Lissoni, executivo de pesquisa e planejamento da agência.