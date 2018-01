Pessoas no papel de avatares fazem sucesso no YouTube

Dentre os milhares de vídeos sobre o mundo virtual do Second Life (SL) no YouTube, um já chamou a atenção de pelo menos 318 mil pessoas pela criatividade. Os produtores filmaram pessoas imitando movimentos típicos de avatares, como bater contra a parede, voar e teclar em um computador imaginário. Clique aqui para assistir ao vídeo Com duração de um minuto, o filme reproduz também os efeitos sonoros do Second Life - barulhos de vento, cliques e de teclas. Um dos momentos mais engraçados é quando dois homens dançam sem música num cenário feito com papel pardo e cactos de mentira. O vídeo foi feito por publicitários da agência norte-americana Draft FCB. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.