Petrobras conclui perfuração em cessão onerosa do pré-sal; comprova 5 bi boe A Petrobras concluiu a perfuração do último poço exploratório da cessão onerosa no pré-sal, da Bacia de Santos, comprovando a existência do volume contratado de 5 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), informou a companhia nesta sexta-feira em comunicado.