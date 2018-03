Petrobras confirma 3 mortos no acidente com helicóptero A Petrobras divulgou nova nota sobre o acidente ocorrido ontem com um helicóptero da empresa. Na nota, a empresa confirma a morte de três pessoas, duas delas ainda não identificadas. Duas pessoas ainda estão desaparecidas e as buscas continuam em andamento. O co-piloto que conduzia o helicóptero, Sérgio Ricardo Muller, está internado no Hospital Municipal de Macaé, em condições estáveis. As demais pessoas foram avaliadas por equipe médica, em plataformas próximas ao local do acidente, e estão sendo desembarcadas das plataformas hoje pela manhã. Foi confirmada a morte de Marcelo Manhães dos Santos, da empresa Sparrows BSM Engenharia. Outros dois corpos foram localizados no interior da aeronave, no fundo do mar, ainda sem identificação, em processo de resgate. As buscas dos dois passageiros ainda desaparecidos continuaram por toda a noite e estão em andamento.