Petrobras confirma morte em acidente com helicóptero A Petrobras confirmou a morte de uma pessoa e o desaparecimento de outras quatro no acidente com um helicóptero Super Puma que ia da plataforma P-18 para Macaé, no norte do Estado do Rio, quando teve de fazer um pouso forçado no mar. As buscas continuam, mas a estatal ainda não divulgou a lista dos 20 ocupantes da aeronave. Eis a íntegra da nota divulgada pela empresa: "A Petrobras vem a público informar acidente com helicóptero ocorrido hoje, terça-feira, 26/02, por volta das 16h30, na Bacia de Campos, a 109 quilômetros da Costa. A aeronave que decolou da P-18 com destino a Macaé realizou um pouso forçado no mar, próximo da plataforma. As condições climáticas eram operacionais para o vôo. Estavam a bordo 20 pessoas, sendo três tripulantes. Até as 19h, 15 pessoas já haviam sido resgatadas com vida e um óbito constatado. Quatro pessoas ainda não haviam sido localizadas. Os trabalhos de resgate estão em andamento com três embarcações e três helicópteros de prontidão na área, sendo um aeromédico."